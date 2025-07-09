Bedrijvengids
Centific
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Centific Salarissen

Centific's salaris varieert van $50,250 in totale vergoeding per jaar voor een Human Resources aan de onderkant tot $287,430 voor een Programma Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Centific. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $70K

Full-Stack Software Engineer

Data Scientist
Median $95K
Customer Service
$68.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Human Resources
$50.3K
Informatietechnoloog (IT)
$68.6K
Programma Manager
$287K
Technisch Programma Manager
$80.1K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Centific is Programma Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $287,430. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Centific is $70,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Centific

Gerelateerde Bedrijven

  • Airbnb
  • Amazon
  • Uber
  • Dropbox
  • Stripe
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen