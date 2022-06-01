Centers for Disease Control and Prevention Salarissen

Centers for Disease Control and Prevention's salaris varieert van $111,000 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $195,975 voor een UX Researcher aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Centers for Disease Control and Prevention . Laatst bijgewerkt: 9/10/2025