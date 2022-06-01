Bedrijvengids
Centers for Disease Control and Prevention
Centers for Disease Control and Prevention Salarissen

Centers for Disease Control and Prevention's salaris varieert van $111,000 in totale vergoeding per jaar voor een Data Scientist aan de onderkant tot $195,975 voor een UX Researcher aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Centers for Disease Control and Prevention. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Data Scientist
Median $111K

Health Informatics

Economist
Median $140K
Informatietechnoloog (IT)
$133K

Project Manager
$149K
UX Researcher
$196K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Centers for Disease Control and Prevention is UX Researcher at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $195,975. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Centers for Disease Control and Prevention is $140,000.

