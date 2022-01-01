Centene Salarissen

Centene's salaris varieert van $42,785 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $193,463 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Centene . Laatst bijgewerkt: 9/10/2025