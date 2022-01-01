Centene Salarissen

Bedrijvengids
Centene's salaris varieert van $42,785 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $193,463 voor een Data Science Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Centene. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Software Engineer
L1 $78.4K
L2 $104K
L3 $133K
L4 $129K
L5 $153K

Machine Learning Engineer

Full-Stack Software Engineer

Site Reliability Engineer

Business Analist
L1 $69.3K
L2 $83.4K
Actuaris
Median $110K

Data Scientist
Median $99.1K
Data Analist
Median $79K
Project Manager
Median $81K
Informatietechnoloog (IT)
Median $116K
Technisch Programma Manager
Median $130K
Product Designer
Median $140K
Product Manager
Median $120K
Accountant
$78.4K
Administratief Assistent
$42.8K
Business Development
$97.3K
Data Science Manager
$193K
Financieel Analist
$66.3K
Human Resources
$158K
Marketing
$191K
Programma Manager
$147K
Recruiter
$151K
Cybersecurity Analist
$118K
Software Engineering Manager
Median $180K
Solution Architect
$145K

Data Architect

UX Researcher
$98K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Centene is Data Science Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $193,463. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Centene is $117,203.

