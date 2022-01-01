Celonis Salarissen

Celonis's salaris varieert van $42,346 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist in Germany aan de onderkant tot $205,800 voor een Human Resources in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Celonis . Laatst bijgewerkt: 9/10/2025