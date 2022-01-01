Celonis Salarissen

Bedrijvengids
Celonis's salaris varieert van $42,346 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist in Germany aan de onderkant tot $205,800 voor een Human Resources in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Celonis. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Software Engineer
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Product Manager
Median $150K
Sales Engineer
Median $170K

Business Analist
Median $42.3K
Management Consultant
Median $200K
Software Engineering Manager
Median $178K
Product Designer
Median $94.3K
Customer Service
$181K
Customer Success
$201K
Data Science Manager
$89.5K
Data Scientist
$89.1K
Financieel Analist
$63.8K
Human Resources
$206K
Marketing
$88.6K
Marketing Operations
$90.5K
Partner Manager
$131K
Programma Manager
$164K
Project Manager
$159K
Sales
$115K
Solution Architect
$94.5K

Data Architect

Technisch Programma Manager
$201K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Celonis zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Celonis zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (25.00% jaarlijks)

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Celonis is Human Resources at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $205,800. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Celonis is $125,214.

Andere Bronnen