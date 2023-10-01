Bedrijvengids
Cellebrite
Cellebrite Salarissen

Cellebrite's salaris varieert van $125,143 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $226,125 voor een Solution Architect aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cellebrite. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Software Engineer
Median $125K
Data Scientist
$134K
Solution Architect
$226K

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Cellebrite is Solution Architect at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $226,125. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cellebrite is $133,926.

