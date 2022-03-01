Celigo Salarissen

Bedrijvengids
Celigo's salaris varieert van $22,783 in totale vergoeding per jaar voor een Marketing Operations in India aan de onderkant tot $207,000 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Celigo. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Software Engineer
Median $29.5K

Backend Software Engineer

Product Manager
Median $207K
Business Development
$73.6K

Customer Success
$98.3K
Management Consultant
$122K
Marketing
$201K
Marketing Operations
$22.8K
Product Designer
$62.1K
Solution Architect
$59.3K
Technisch Programma Manager
$98K
Veelgestelde vragen

Die hoogste betalende rol gerapporteer by Celigo is Produk Bestuurder met 'n jaarlikse totale vergoeding van $207,000. Dit sluit basissalaris sowel as enige potensiële aandele vergoeding en bonusse in.
Die mediaan jaarlikse totale vergoeding gerapporteer by Celigo is $85,815.

