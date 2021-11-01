Bedrijvengids
Cedar
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Cedar Salarissen

Cedar's salaris varieert van $121,000 in totale vergoeding per jaar voor een Product Manager aan de onderkant tot $235,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cedar. Laatst bijgewerkt: 9/10/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Full-Stack Software Engineer

Software Engineering Manager
Median $235K
Data Scientist
Median $150K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Product Manager
Median $121K
Recruiter
Median $145K
Human Resources
$149K
Cybersecurity Analist
$158K
Solution Architect
Median $229K
UX Researcher
$124K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Cedar is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $235,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cedar is $150,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Cedar

Gerelateerde Bedrijven

  • Kyruus
  • Redox
  • medCPU
  • Updox
  • Proofpoint
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen