Castleton Commodities International
Castleton Commodities International Salarissen

Castleton Commodities International's salaris varieert van $55,275 in totale vergoeding per jaar voor een Administratief Assistent aan de onderkant tot $177,131 voor een Financieel Analist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Castleton Commodities International. Laatst bijgewerkt: 10/13/2025

$160K

Software Engineer
Median $120K
Administratief Assistent
$55.3K
Data Scientist
$124K

Financieel Analist
$177K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Castleton Commodities International is Financieel Analist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $177,131. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Castleton Commodities International is $122,188.

Andere Bronnen