Carousell
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Carousell Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Singapore bij Carousell bedraagt in totaal SGD 112K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Carousell's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Mediaan Pakket
company icon
Carousell
Senior Software Engineer
Singapore, SG, Singapore
Totaal per jaar
SGD 112K
Niveau
L4
Basissalaris
SGD 112K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
6 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Carousell?

SGD 210K

Nieuwste Salarisinzendingen
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Carousell in Singapore ligt op een jaarlijkse totale beloning van SGD 198,312. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Carousell voor de Software Engineer functie in Singapore is SGD 119,973.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Carousell

Andere Bronnen