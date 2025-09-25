Product Manager vergoeding in United States bij CarGurus bedraagt $210K per year voor Senior Product Manager. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $220K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CarGurus's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$210K
$167K
$17.9K
$25.7K
Lead Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij CarGurus zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)