  • Salarissen
  • Marketing Operations

  • Alle Marketing Operations Salarissen

CarGurus Marketing Operations Salarissen

De gemiddelde Marketing Operations totale vergoeding in United States bij CarGurus varieert van $189K tot $269K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CarGurus's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$216K - $253K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$189K$216K$253K$269K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij CarGurus zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (6.25% driemaandelijks)



