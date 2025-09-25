Bedrijvengids
Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in India bij CareStack bedraagt in totaal ₹1.68M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor CareStack's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/25/2025

Mediaan Pakket
company icon
CareStack
Software Engineer
hidden
Totaal per jaar
₹1.68M
Niveau
hidden
Basissalaris
₹1.68M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
2-4 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures
Stage Salarissen

Bijdragen

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Full-Stack Software Engineer

Veelgestelde vragen

Najveći paket kompenzacije za Software Engineer poziciju u CareStack in India iznosi ₹4,098,143 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u CareStack za Software Engineer poziciju in India je ₹1,205,892.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor CareStack

