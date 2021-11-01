Bedrijvenoverzicht
Caption Health
Caption Health Salarissen

Het salarisbereik van Caption Health varieert van $129,848 in totale vergoeding per jaar voor een Business Analist aan de onderkant tot $186,563 voor een Productmanager aan de bovenkant.

$160K

Business Analist
$130K
Productmanager
$187K
Software Engineer
$164K

Caption Health에서 보고된 최고 급여 직무는 Productmanager at the Common Range Average level이며, 연간 총 보상은 $186,563입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Caption Health에서 보고된 연간 총 보상 중간값은 $164,175입니다.

