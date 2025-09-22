Bedrijvengids
Capital.com
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Alle Software Engineer Salarissen

Capital.com Software Engineer Salarissen

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Poland bij Capital.com bedraagt in totaal PLN 390K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Capital.com's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Mediaan Pakket
company icon
Capital.com
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Totaal per jaar
PLN 390K
Niveau
hidden
Basissalaris
PLN 390K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Jaren bij bedrijf
0-1 Jaren
Jaren ervaring
5-10 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Capital.com?

PLN 600K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Stage Salarissen

Bijdragen

Veelgestelde vragen

Andere Bronnen