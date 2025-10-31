Bedrijvengids
Capital One
  • Salarissen
  • Programma Manager

  • Alle Programma Manager Salarissen

Capital One Programma Manager Salarissen

Het mediane Programma Manager vergoedinspakket in Canada bij Capital One bedraagt in totaal CA$91.5K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Capital One's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025

Mediaan Pakket
company icon
Capital One
Program Manager
Toronto, ON, Canada
Totaal per jaar
CA$91.5K
Niveau
Associate
Basissalaris
CA$85.5K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$6K
Jaren bij bedrijf
3 Jaren
Jaren ervaring
3 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Capital One?
Block logo
+CA$80.6K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.7K
Verily logo
+CA$30.6K
Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
Options

Bij Capital One zijn Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Programma Manager bij Capital One in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$261,977. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Capital One voor de Programma Manager functie in Canada is CA$85,493.

Andere Bronnen