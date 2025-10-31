Product Manager vergoeding in United States bij Capital One varieert van $111K per year voor Associate tot $523K per year voor Vice President. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $191K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Capital One's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
Associate
$111K
$107K
$0
$3.8K
Senior Associate
$132K
$126K
$0
$6.1K
Principal Associate
$126K
$117K
$500
$8.3K
Manager
$189K
$177K
$0
$12.4K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33.3%
JR 1
33.3%
JR 2
33.3%
JR 3
Bij Capital One zijn Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:
33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)
33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)