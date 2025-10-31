Bedrijvengids
Capital One
  • Salarissen
  • Financieel Analist

  • Alle Financieel Analist Salarissen

Capital One Financieel Analist Salarissen

Het mediane Financieel Analist vergoedinspakket in United States bij Capital One bedraagt in totaal $120K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Capital One's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025

Mediaan Pakket
company icon
Capital One
Financial Analyst
West McLean, VA
Totaal per jaar
$120K
Niveau
L3
Basissalaris
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
5 Jaren
Jaren ervaring
5 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Capital One?
Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
Options

Bij Capital One zijn Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)



Risico Analist

Fraude Analist

Financiële Planning & Analyse Analist

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Financieel Analist bij Capital One in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $165,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Capital One voor de Financieel Analist functie in United States is $119,000.

Andere Bronnen