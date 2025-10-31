Bedrijvengids
Capital One
Capital One Corporate Development Salarissen

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Capital One's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

$98.6K - $112K
United States
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
$85.9K$98.6K$112K$125K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
Options

Bij Capital One zijn Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Corporate Development bij Capital One ligt op een jaarlijkse totale beloning van $125,080. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Capital One voor de Corporate Development functie is $85,860.

