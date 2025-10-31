Bedrijvengids
Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Capital One's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/31/2025

Gemiddelde Totaalvergoeding

CA$82.6K - CA$97.8K
Canada
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik
CA$72.7KCA$82.6KCA$97.8KCA$103K
Gebruikelijk Bereik
Mogelijk Bereik

Vesting Schema

33.3%

JR 1

33.3%

JR 2

33.3%

JR 3

Aandelentype
Options

Bij Capital One zijn Options onderworpen aan een 3-jarig vesting schema:

  • 33.3% vest in het 1st-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 2nd-JR (33.30% jaarlijks)

  • 33.3% vest in het 3rd-JR (33.30% jaarlijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Administratief Assistent bij Capital One in Canada ligt op een jaarlijkse totale beloning van CA$103,188. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Capital One voor de Administratief Assistent functie in Canada is CA$72,680.

