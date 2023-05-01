Canadian Solar Salarissen

Canadian Solar's salaris varieert van $68,241 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $298,500 voor een Legal aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Canadian Solar. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...
Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.