Canadian Solar Salarissen

Canadian Solar's salaris varieert van $68,241 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $298,500 voor een Legal aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Canadian Solar . Laatst bijgewerkt: 9/11/2025