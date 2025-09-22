Bedrijvengids
Canaccord Genuity
Canaccord Genuity Investment Banker Salarissen

Het mediane Investment Banker vergoedinspakket in United States bij Canaccord Genuity bedraagt in totaal $180K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Canaccord Genuity's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Mediaan Pakket
company icon
Canaccord Genuity
Senior Investment Banking Analyst
Boston, MA
Totaal per jaar
$180K
Niveau
2
Basissalaris
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$90K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Canaccord Genuity?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Investment Banker bij Canaccord Genuity in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $245,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Canaccord Genuity voor de Investment Banker functie in United States is $200,000.

