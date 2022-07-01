Cambridge Mobile Telematics Salarissen

Cambridge Mobile Telematics's salaris varieert van $136,315 in totale vergoeding per jaar voor een Mechanisch Ingenieur aan de onderkant tot $245,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cambridge Mobile Telematics . Laatst bijgewerkt: 10/11/2025