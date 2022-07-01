Bedrijvengids
Cambridge Mobile Telematics
Cambridge Mobile Telematics Salarissen

Cambridge Mobile Telematics's salaris varieert van $136,315 in totale vergoeding per jaar voor een Mechanisch Ingenieur aan de onderkant tot $245,000 voor een Software Engineering Manager aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Cambridge Mobile Telematics. Laatst bijgewerkt: 10/11/2025

$160K

Software Engineer
Median $140K
Product Manager
Median $208K
Data Scientist
Median $158K

Software Engineering Manager
Median $245K
Mechanisch Ingenieur
$136K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Cambridge Mobile Telematics is Software Engineering Manager met een jaarlijkse totale beloning van $245,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Cambridge Mobile Telematics is $158,000.

