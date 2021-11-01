Calix Salarissen

Het salarisbereik van Calix varieert van $75,891 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $271,460 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Calix . Laatst bijgewerkt: 8/12/2025