Calix Salarissen

Het salarisbereik van Calix varieert van $75,891 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $271,460 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Calix. Laatst bijgewerkt: 8/12/2025

$160K

Software Engineer
Median $75.9K
Stafchef
$78.8K
Informatietechnoloog (IT)
$192K

Product Designer
$186K
Productmanager
$122K
Sales Ingenieur
$121K
Software Engineering Manager
$271K
Solution Architect
$176K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Calix is Software Engineering Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $271,460. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Calix is $149,138.

