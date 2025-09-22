Bedrijvengids
Calendly
Calendly Software Engineering Manager Salarissen

Het mediane Software Engineering Manager vergoedinspakket in United States bij Calendly bedraagt in totaal $202K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Calendly's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/22/2025

Mediaan Pakket
company icon
Calendly
Software Engineering Manager
Atlanta, GA
Totaal per jaar
$202K
Niveau
-
Basissalaris
$202K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
11 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Calendly?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Calendly zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineering Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail.

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Calendly in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $230,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Calendly voor de Software Engineering Manager functie in United States is $212,500.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Calendly

