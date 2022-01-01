Bedrijvengids
ByteDance
ByteDance Salarissen

ByteDance's salaris varieert van $16,519 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant in China aan de onderkant tot $1,207,230 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ByteDance. Laatst bijgewerkt: 11/21/2025

Software Engineer
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

iOS Engineer

Mobiele Software Engineer

Frontend Software Engineer

Machine Learning Engineer

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Netwerk Engineer

Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer

Data Engineer

Productie Software Engineer

Security Software Engineer

Site Reliability Engineer

Virtual Reality Software Engineer

Developer Advocate

Onderzoekswetenschapper

Product Manager
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Product Marketing Manager

Data Scientist
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Product Designer
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

UX Designer

UI Designer

Sales
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Account Executive

Account Manager

Recruiter
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Sourcer

Leidinggevende Recruiter

Technische Recruiter

Programma Manager
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Software Engineering Manager
3-1 $584K
3-2 $794K
Technisch Programma Manager
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Human Resources
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Cybersecurity Analist
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Business Analist
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Data Analist
1-2 $125K
2-1 $163K
Project Manager
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Business Operations Manager
2-1 $167K
2-2 $208K
Business Operations
Median $235K
Business Development
Median $165K
Trust and Safety
Median $118K
UX Researcher
2-2 $237K
3-1 $296K
Data Science Manager
Median $409K
Partner Manager
Median $205K
Financieel Analist
Median $150K
Hardware Engineer
Median $350K
Legal
Median $127K

Juridisch Adviseur

Management Consultant
Median $200K
Marketing Operaties
Median $89.9K
Informatietechnoloog (IT)
Median $74.1K
Revenue Operations
Median $120K
Solution Architect
Median $278K

Data Architect

Cloud Security Architect

Accountant
$16.5K

Technische Accountant

Administratief Assistent
$49.8K
Chief of Staff
$247K
Copywriter
$63.3K
Corporate Development
$233K
Klantenservice
$50.5K
Customer Success
$73.8K
Grafisch Ontwerper
$48.3K
Werktuigbouwkundige
$286K
Optisch Ingenieur
$387K
Product Design Manager
$385K
Regulatory Affairs
$108K
Sales Engineer
$65.3K
Technisch Schrijver
$129K
Total Rewards
$304K
Venture Capitalist
$91.9K
Vesting Schema

20%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

30%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij ByteDance zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)

  • 30% vest in het 4th-JR (7.50% driemaandelijks)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

35%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij ByteDance zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 15% vest in het 1st-JR (15.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)

  • 35% vest in het 4th-JR (35.00% jaarlijks)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij ByteDance zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

12 month cliff and vests quarterly.

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij ByteDance is Software Engineer at the 4-1 level met een jaarlijkse totale beloning van $1,207,230. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij ByteDance is $209,525.

Andere Bronnen

