ByteDance's salaris varieert van $16,519 in totale vergoeding per jaar voor een Accountant in China aan de onderkant tot $1,207,230 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van ByteDance. Laatst bijgewerkt: 11/21/2025
iOS Engineer
Mobiele Software Engineer
Frontend Software Engineer
Machine Learning Engineer
Backend Software Engineer
Full-Stack Software Engineer
Netwerk Engineer
Kwaliteitsborging (QA) Software Engineer
Data Engineer
Productie Software Engineer
Security Software Engineer
Site Reliability Engineer
Virtual Reality Software Engineer
Developer Advocate
Onderzoekswetenschapper
What do Product Managers even do?
Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.
20%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
30%
JR 4
Bij ByteDance zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
20% vest in het 1st-JR (20.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (6.25% driemaandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (6.25% driemaandelijks)
30% vest in het 4th-JR (7.50% driemaandelijks)
12 month cliff and vests quarterly.
15%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
35%
JR 4
Bij ByteDance zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
15% vest in het 1st-JR (15.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 3rd-JR (25.00% jaarlijks)
35% vest in het 4th-JR (35.00% jaarlijks)
12 month cliff and vests quarterly.
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij ByteDance zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)
12 month cliff and vests quarterly.
Bezoek de Levels.fyi community om in contact te komen met werknemers van verschillende bedrijven, carrièretips te krijgen, en meer.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.