Bedrijvengids
Bynder
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Bynder Salarissen

Bynder's salaris varieert van $56,013 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Netherlands aan de onderkant tot $158,308 voor een Product Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Bynder. Laatst bijgewerkt: 9/11/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Software Engineer
Median $70.7K

Backend Software Engineer

Product Designer
Median $56K
Data Scientist
$72K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
Informatietechnoloog (IT)
$64.7K
Marketing
$66.9K
Product Manager
$158K
Software Engineering Manager
$130K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Bynder is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $158,308. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bynder is $70,728.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Bynder

Gerelateerde Bedrijven

  • Hexaware Technologies
  • Backbase
  • Productive Edge
  • Verifone
  • Arcesium
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen