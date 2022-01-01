Bedrijvengids
Bungie
Bungie Salarissen

Bungie's salaris varieert van $108,455 in totale vergoeding per jaar voor een Cybersecurity Analyst aan de onderkant tot $285,420 voor een Marketing aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Bungie. Laatst bijgewerkt: 10/10/2025

$160K

Software Engineer
Median $163K

Video Game Software Engineer

Human Resources
$187K
Marketing
$285K

Product Manager
$249K
Recruiter
$191K
Cybersecurity Analyst
$108K
Technisch Programma Manager
$143K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Bungie is Marketing at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $285,420. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bungie is $186,930.

