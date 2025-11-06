Bedrijvengids
Bucketplace
Bucketplace Software Engineer Salarissen in Seoul Capital Area

Het mediane Software Engineer vergoedinspakket in Seoul Capital Area bij Bucketplace bedraagt in totaal ₩97.73M per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bucketplace's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 11/6/2025

Mediaan Pakket
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
Totaal per jaar
₩97.73M
Niveau
L4
Basissalaris
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
Bonus
₩4.65M
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
4 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Bucketplace?
Nieuwste Salarisinzendingen
Bijdragen

Inbegrepen Functies

Backend Software Engineer

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Bucketplace in Seoul Capital Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₩144,712,453. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bucketplace voor de Software Engineer functie in Seoul Capital Area is ₩101,193,920.

