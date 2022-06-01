BTC Salarissen

Het salarisbereik van BTC varieert van $21,710 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer in India aan de onderkant tot $84,356 voor een Sales Ingenieur in Australia aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BTC . Laatst bijgewerkt: 8/23/2025