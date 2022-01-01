Brex Salarissen

Bedrijvengids
Brex's salaris varieert van $27,078 in totale vergoeding per jaar voor een Recruiter in Brazil aan de onderkant tot $630,000 voor een Software Engineering Manager in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Brex. Laatst bijgewerkt: 8/28/2025

$160K

Software Engineer
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Backend Software Engineer

Full-Stack Software Engineer

Production Software Engineer

Data Scientist
L4 $195K
L5 $395K
Product Manager
Median $440K

Software Engineering Manager
L5 $613K
L6 $630K
Sales
Median $260K
Customer Service
Median $47.9K
Business Development
Median $200K
Marketing
Median $174K
Product Designer
Median $290K
Technisch Programma Manager
Median $278K
Business Operations Manager
$181K
Business Analist
$81.3K
Financieel Analist
$146K
Programma Manager
$245K
Recruiter
$27.1K
Cybersecurity Analist
$199K
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Aandelentype
RSU

Bij Brex zijn RSUs onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Brex is Software Engineering Manager at the L6 level met een jaarlijkse totale beloning van $630,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Brex is $245,250.

