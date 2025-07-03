Bedrijvengids
Bravura Solutions
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf

Bravura Solutions Salarissen

Bravura Solutions's salaris varieert van $14,413 in totale vergoeding per jaar voor een Management Consultant in India aan de onderkant tot $141,055 voor een Informatietechnoloog (IT) in New Zealand aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Bravura Solutions. Laatst bijgewerkt: 8/28/2025

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Data Science Manager
$119K
Human Resources
$40.4K
Informatietechnoloog (IT)
$141K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

82 46
82 46
Management Consultant
$14.4K
Software Engineer
$113K
Solution Architect
$114K
Mis je jouw functietitel?

Zoek naar alle salarissen op onze compensatiepagina of voeg jouw salaris toe om de pagina te ontgrendelen.


Veelgestelde vragen

El puesto mejor pagado reportado en Bravura Solutions es Informatietechnoloog (IT) at the Common Range Average level con una compensación total anual de $141,055. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bravura Solutions es $113,406.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Bravura Solutions

Gerelateerde Bedrijven

  • PayPal
  • Databricks
  • Airbnb
  • Dropbox
  • Snap
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen