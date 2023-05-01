Bedrijvenoverzicht
Bowery Farming
Bowery Farming Salarissen

Het salarisbereik van Bowery Farming varieert van $137,700 in totale vergoeding per jaar voor een Werktuigbouwkundige aan de onderkant tot $298,500 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant.

$160K

Software Engineer
Median $155K
Data Wetenschapper
$299K
Werktuigbouwkundige
$138K

Productmanager
$188K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Bowery Farming is Data Wetenschapper at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $298,500. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Bowery Farming is $171,580.

