Bedrijvengids
Bosch Global
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Solution Architect

  • Alle Solution Architect Salarissen

Bosch Global Solution Architect Salarissen

Solution Architect vergoeding in Germany bij Bosch Global bedraagt €104K per year voor EG16. Het mediane yearse vergoedinspakket in Germany bedraagt in totaal €101K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bosch Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€ --
€ --
€ --
€ --
Bekijk 1 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

€142K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van €26.7K+ (soms €267K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Bosch Global?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Solution Architect aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Inbegrepen Functies

Nieuwe Functie Indienen

Data Architect

Cloud Architect

Veelgestelde vragen

The highest paying salary package reported for a Solution Architect at Bosch Global in Germany sits at a yearly total compensation of €127,067. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bosch Global for the Solution Architect role in Germany is €103,428.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Bosch Global

Gerelateerde Bedrijven

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen