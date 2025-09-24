Bedrijvengids
Bosch Global
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineering Manager

  • Alle Software Engineering Manager Salarissen

Bosch Global Software Engineering Manager Salarissen

Software Engineering Manager vergoeding in United States bij Bosch Global bedraagt $192K per year voor SL1. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $192K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bosch Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
EG16
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
Senior Manager
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
Vice President
$ --
$ --
$ --
$ --
Bekijk 1 Meer Niveaus
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

$160K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van $30K+ (soms $300K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Bosch Global?

Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineering Manager aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineering Manager bij Bosch Global in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $260,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bosch Global voor de Software Engineering Manager functie in United States is $206,000.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Bosch Global

Gerelateerde Bedrijven

  • Netrix
  • Huawei
  • Celonis
  • GFT Group
  • Cradlepoint
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen