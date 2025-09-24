Software Engineering Manager vergoeding in United States bij Bosch Global bedraagt $192K per year voor SL1. Het mediane yearse vergoedinspakket in United States bedraagt in totaal $192K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bosch Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
EG16
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
$ --
$ --
$ --
$ --
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
|Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***