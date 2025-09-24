Software Engineer vergoeding in Germany bij Bosch Global varieert van €67.7K per year voor EG12 tot €77K per year voor SL4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Germany bedraagt in totaal €89K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bosch Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
EG12
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
