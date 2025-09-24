Bedrijvengids
Bosch Global Software Engineer Salarissen

Software Engineer vergoeding in Germany bij Bosch Global varieert van €67.7K per year voor EG12 tot €77K per year voor SL4. Het mediane yearse vergoedinspakket in Germany bedraagt in totaal €89K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bosch Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
EG12
(Instapniveau)
€67.7K
€65.3K
€0
€2.4K
EG13
€77.9K
€69.3K
€0
€8.7K
EG14
€83.9K
€81.1K
€0
€2.8K
EG15
Senior SWE
€90.7K
€89.5K
€0
€1.2K
€142K

Nieuwste Salarisinzendingen
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Stage Salarissen

Bijdragen
Wat zijn de carrièreniveaus bij Bosch Global?

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Software Engineer bij Bosch Global in Germany ligt op een jaarlijkse totale beloning van €118,269. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bosch Global voor de Software Engineer functie in Germany is €86,459.

