Bosch Global Research Scientist Salarissen

Het mediane Research Scientist vergoedinspakket in United States bij Bosch Global bedraagt in totaal $145K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bosch Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Mediaan Pakket
company icon
Bosch Global
Research Scientist
Pittsburgh, PA
Totaal per jaar
$145K
Niveau
E3
Basissalaris
$134K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$11K
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
0 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Bosch Global?

$160K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een jobFamilies.Research Scientist bij Bosch Global in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $291,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bosch Global voor de jobFamilies.Research Scientist functie in United States is $144,000.

