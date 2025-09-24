Bedrijvengids
Het mediane Human Resources vergoedinspakket in India bij Bosch Global bedraagt in totaal ₹605K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bosch Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Mediaan Pakket
company icon
Bosch Global
Human Resources
Bengaluru, KA, India
Totaal per jaar
₹605K
Niveau
Management Apprenctice
Basissalaris
₹605K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Jaren bij bedrijf
1 Jaar
Jaren ervaring
1 Jaar
Wat zijn de carrièreniveaus bij Bosch Global?

₹13.98M

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Human Resources bij Bosch Global in India ligt op een jaarlijkse totale beloning van ₹2,018,492. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bosch Global voor de Human Resources functie in India is ₹605,311.

Andere Bronnen