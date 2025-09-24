Bedrijvengids
Bosch Global Data Scientist Salarissen

Data Scientist vergoeding in India bij Bosch Global bedraagt ₹2.41M per year voor EG14. Het mediane yearse vergoedinspakket in India bedraagt in totaal ₹1.58M. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bosch Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Gemiddelde Compensatie Per Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen
Bonus
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Veelgestelde vragen

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Data Scientist tại Bosch Global in India có tổng thu nhập hàng năm là ₹3,207,527. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Bosch Global cho vị trí Data Scientist in India là ₹1,818,815.

