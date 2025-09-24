Bedrijvengids
Bosch Global Data Analist Salarissen

Het mediane Data Analist vergoedinspakket in Singapore bij Bosch Global bedraagt in totaal SGD 81.4K per year. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bosch Global's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 9/24/2025

Mediaan Pakket
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Totaal per jaar
SGD 81.4K
Niveau
L2
Basissalaris
SGD 71.2K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 10.2K
Jaren bij bedrijf
2 Jaren
Jaren ervaring
2 Jaren
Wat zijn de carrièreniveaus bij Bosch Global?

SGD 210K

Nieuwste Salarisinzendingen
Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Analist bij Bosch Global in Singapore ligt op een jaarlijkse totale beloning van SGD 83,823. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bosch Global voor de Data Analist functie in Singapore is SGD 81,439.

Andere Bronnen