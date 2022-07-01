Bombora Salarissen

Het salarisbereik van Bombora varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Productmanager aan de onderkant tot $151,875 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Bombora . Laatst bijgewerkt: 8/20/2025