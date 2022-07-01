Bedrijvenoverzicht
Bombora
Bombora Salarissen

Het salarisbereik van Bombora varieert van $109,450 in totale vergoeding per jaar voor een Productmanager aan de onderkant tot $151,875 voor een Data Wetenschapper aan de bovenkant.

$160K

Data Wetenschapper
Median $152K
Software Engineer
Median $147K
Productmanager
$109K

Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Bombora is Data Wetenschapper met een jaarlijkse totale vergoeding van $151,875. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Bombora is $147,000.

Overige bronnen