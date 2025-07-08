BlueDot Salarissen

Bedrijvengids
BlueDot's salaris varieert van $64,974 in totale vergoeding per jaar voor een Financieel Analist in Canada aan de onderkant tot $112,110 voor een Product Manager in Israel aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BlueDot. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Data Scientist
$79.1K
Financieel Analist
$65K
Product Designer
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Product Manager
$112K
Software Engineer
$109K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij BlueDot is Product Manager at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $112,110. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij BlueDot is $88,271.

