BlueCat Salarissen

BlueCat's salaris varieert van $74,625 in totale vergoeding per jaar voor een Product Designer in Canada aan de onderkant tot $254,720 voor een Software Engineer in United States aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van BlueCat. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Product Designer
$74.6K
Product Manager
$129K
Sales
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Software Engineer
$255K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij BlueCat is Software Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $254,720. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij BlueCat is $130,417.

