Blue Cross Blue Shield Association
    Blue Cross Blue Shield Association is a federation of 36 separate United States health insurance companies that provide health insurance in the United States to more than 106 million people.

    bcbs.com
    Website
    1929
    Oprichtingsjaar
    3,000
    Aantal Werknemers
    $500M-$1B
    Geschatte Omzet
    Hoofdkantoor

