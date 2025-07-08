Blue Cross and Blue Shield of Kansas Salarissen

Blue Cross and Blue Shield of Kansas's salaris varieert van $90,450 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $140,700 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blue Cross and Blue Shield of Kansas . Laatst bijgewerkt: 8/31/2025