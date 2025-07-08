Blue Cross and Blue Shield of Kansas Salarissen

Bedrijvengids
Blue Cross and Blue Shield of Kansas's salaris varieert van $90,450 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $140,700 voor een Data Scientist aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blue Cross and Blue Shield of Kansas. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Data Analist
$103K
Data Scientist
$141K
Software Engineer
$90.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Blue Cross and Blue Shield of Kansas is Data Scientist at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $140,700. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Blue Cross and Blue Shield of Kansas is $103,490.

Andere Bronnen