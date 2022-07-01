Bedrijvengids
Blue Canyon Technologies
Blue Canyon Technologies Salarissen

Blue Canyon Technologies's salaris varieert van $85,000 in totale vergoeding per jaar voor een Software Engineer aan de onderkant tot $194,025 voor een Hardware Engineer aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Blue Canyon Technologies. Laatst bijgewerkt: 8/31/2025

$160K

Hardware Engineer
$194K
Mechanisch Ingenieur
$180K
Software Engineer
Median $85K

Software Engineering Manager
$184K
Veelgestelde vragen

De best betaalde functie gerapporteerd bij Blue Canyon Technologies is Hardware Engineer at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale beloning van $194,025. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Blue Canyon Technologies is $182,104.

