Bloomberg Data Architect Salarissen in New York City Area

Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bloomberg's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

$160K

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Bloomberg zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Architect bij Bloomberg in New York City Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van $342,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bloomberg voor de Data Architect functie in New York City Area is $264,000.

