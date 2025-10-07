Full-Stack Software Engineer vergoeding in United Kingdom bij Bloomberg varieert van £94.9K per year voor Software Engineer tot £177K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United Kingdom bedraagt in totaal £149K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bloomberg's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer
£94.9K
£85.8K
£0
£9.1K
Senior Software Engineer
£177K
£143K
£0
£33.7K
Bedrijf
Niveau Naam
Jaren Ervaring
Totale Compensatie
25%
JR 1
25%
JR 2
25%
JR 3
25%
JR 4
Bij Bloomberg zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:
25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)
25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)
25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)