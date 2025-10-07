Bedrijvengids
Bloomberg
Werk Je Hier? Claim Je Bedrijf
    Levels FYI Logo
  • Salarissen
  • Software Engineer

  • Full-Stack Software Engineer

  • United Kingdom

Bloomberg Full-Stack Software Engineer Salarissen in United Kingdom

Full-Stack Software Engineer vergoeding in United Kingdom bij Bloomberg varieert van £94.9K per year voor Software Engineer tot £177K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in United Kingdom bedraagt in totaal £149K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bloomberg's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Gemiddelde Niveau
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken
Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer
(Instapniveau)
£94.9K
£85.8K
£0
£9.1K
Senior Software Engineer
£177K
£143K
£0
£33.7K
Beloning ToevoegenNiveaus Vergelijken

£122K

Word Betaald, Niet Belazerd

We hebben duizenden aanbiedingen onderhandeld en behalen regelmatig verhogingen van £23K+ (soms £230K+). Laat je salaris onderhandelen of je cv laten beoordelen door echte experts - recruiters die dit dagelijks doen.

Nieuwste Salarisinzendingen
ToevoegenSalaris ToevoegenCompensatie Toevoegen

Bedrijf

Locatie | Datum

Niveau Naam

Label

Jaren Ervaring

Totaal / Bij Bedrijf

Totale Compensatie

Basis | Aandelen (jr) | Bonus
Geen salarissen gevonden
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exporteer DataBekijk Openstaande Vacatures

Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Bloomberg zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Ontvang Geverifieerde Salarissen in je Inbox

Abonneer je op geverifieerde Software Engineer aanbiedingen.Je ontvangt de uitsplitsing van compensatiedetails per e-mail. Meer Informatie

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.

Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Full-Stack Software Engineer bij Bloomberg in United Kingdom ligt op een jaarlijkse totale beloning van £212,148. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bloomberg voor de Full-Stack Software Engineer functie in United Kingdom is £146,542.

Uitgelichte Vacatures

    Geen uitgelichte vacatures gevonden voor Bloomberg

Gerelateerde Bedrijven

  • Chatham Financial
  • BitGo
  • ID.me
  • DataScan
  • Gusto
  • Bekijk alle bedrijven ➜

Andere Bronnen