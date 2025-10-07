Bedrijvengids
Bloomberg
Bloomberg Data Engineer Salarissen in Greater London Area

Data Engineer vergoeding in Greater London Area bij Bloomberg bedraagt £107K per year voor Senior Software Engineer.

Niveaunaam
Totaal
Basis
Aandelen ()
Bonus
Software Engineer
(Instapniveau)
£ --
£ --
£ --
£ --
Senior Software Engineer
£107K
£100K
£0
£6K
£122K

Nieuwste Salarisinzendingen
Vesting Schema

25%

JR 1

25%

JR 2

25%

JR 3

25%

JR 4

Bij Bloomberg zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema:

  • 25% vest in het 1st-JR (25.00% jaarlijks)

  • 25% vest in het 2nd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 3rd-JR (2.08% maandelijks)

  • 25% vest in het 4th-JR (2.08% maandelijks)



Veelgestelde vragen

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Data Engineer bij Bloomberg in Greater London Area ligt op een jaarlijkse totale beloning van £134,858. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Bloomberg voor de Data Engineer functie in Greater London Area is £107,341.

