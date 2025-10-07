Bloomberg Backend Software Engineer Salarissen in Greater London Area

Backend Software Engineer vergoeding in Greater London Area bij Bloomberg varieert van £84.1K per year voor Software Engineer tot £158K per year voor Senior Software Engineer. Het mediane yearse vergoedinspakket in Greater London Area bedraagt in totaal £146K. Bekijk de uitsplitsing van basissalaris, aandelen en bonus voor Bloomberg's totale vergoedinspakketten. Laatst bijgewerkt: 10/7/2025

Niveaunaam Totaal Basis Aandelen ( /yr ) Bonus Software Engineer ( Instapniveau ) £84.1K £78.2K £0 £5.9K Senior Software Engineer £158K £131K £0 £27K

Nieuwste Salarisinzendingen

Vesting Schema Hoofdschema 25 % JR 1 25 % JR 2 25 % JR 3 25 % JR 4 Bij Bloomberg zijn Aandelen-/equity toekenningen onderworpen aan een 4-jarig vesting schema: 25 % vest in het 1st - JR ( 25.00 % jaarlijks )

25 % vest in het 2nd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 3rd - JR ( 2.08 % maandelijks )

25 % vest in het 4th - JR ( 2.08 % maandelijks )

Wat is het vestigingsschema bij Bloomberg ?

