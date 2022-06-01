Bedrijvenoverzicht
Bloom Energy
Bloom Energy Salarissen

Het salarisbereik van Bloom Energy varieert van $9,535 in totale vergoeding per jaar voor een Data Analist aan de onderkant tot $306,525 voor een Scheikundig Ingenieur aan de bovenkant. Levels.fyi verzamelt anonieme en geverifieerde salarissen van huidige en voormalige werknemers van Bloom Energy. Laatst bijgewerkt: 8/21/2025

$160K

Biomedische Ingenieur
$225K
Scheikundig Ingenieur
$307K
Besturingstechnicus
$129K

Data Analist
$9.5K
Data Wetenschapper
$119K
Elektrotechnisch Ingenieur
$170K
Financieel Analist
$157K
Hardware Ingenieur
$236K
Werktuigbouwkundige
$164K
Verkoop
$289K
Software Engineer
$72.4K
Veelgestelde vragen

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Bloom Energy is Scheikundig Ingenieur at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $306,525. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Bloom Energy is $163,815.

